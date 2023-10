Auto cabrio sonda il guard-rail ed esce di strada alla “Ghisa”: non si trova il guidatore -VIDEO

Ricerche in corso dell’automobilista ad oggi sconosciuto che la scorsa notte, intorno alle 3 e mezza, si è reso protagonista di una fuoriuscita dalla strada provinciale 246 all’altezza di località Ghisa, nel territorio comunale di Montecchio Maggiore.

Difficile pensare che una o più persone all’interno dell’abitacolo se la siano cavata senza riportare nemmeno un graffio, viste le condizioni del veicolo finito nel terreno adiacente alla sede stradale, ma la prolungata ricognizione dei vigili del fuoco di Arzignano ha escluso la presenza di feriti nello scenario del fatto. Per decine di minuti, temendo che gli occupanti fossero stati sbalzati nel campo dalla vettura cabriolet di marca Bmw, si è cercato invano.

Vettura semidistrutta e danni alle barriere guardrail per una decina di metri, praticamente divelte, per la violenza dell’impatto, tanto che i pompieri del distaccamento Ovest Vicentino hanno proceduto alla rimozione del materiale metallico, pericoloso per gli altri utenti della strada. Per risalire intanto al proprietario del veicolo targa e documenti di circolazione sono stati affidati ai Carabinieri: è possibile che il guidatore abbia riportato solo ferite superficiali e abbia provveduto a chiedere aiuto in autonomia, attraverso contatti personali, ma non si possono escludere del tutto altre ipotesi per ora, tra cui quella di un furto d’auto o della guida in stato di ebbrezza con conseguente tentativo maldestro di scampare ai test.

Negli ospedali della zona non risultano accessi di persone ferite in seguito a incidenti nel corso della notte. In ogni caso, il post incidente stradale in località Ghisa ha creato la seria situazione di potenziale pericolo per la circolazione di altri e andava segnalato alle autorità competenti. Nel giro di poche ore, comunque, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Valdagno faranno luce sulla vicenda.