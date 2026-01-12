Hockey Asiago, la notte di Milano è giallorossa: altopianesi campioni d’Italia

E’ una finale che profuma già di Olimpiadi quella disputata ieri sera in una gremita Santagiulia Ice Hockey Arena di Milano, con un Asiago che entra sul ghiaccio come se avesse un appuntamento con la storia. In meno di sette minuti gli stellati travolgono il Renon con una furia tecnica e mentale che non lascia scampo: un vantaggio che indirizza la partita e accende una serata destinata a entrare nella memoria collettiva del movimento hockeistico italiano.

Il Renon prova a rimettere la testa fuori, ma è solo un lampo in una notte dominata dai giallorossi. L’Asiago chiuderà 8-3, alzando al cielo il nono scudetto della sua storia, il primo dopo il ritorno in patria dalla ICE Hockey League. Rigoni apre le marcature dopo poco più di due minuti, seguito da Chiodo e da un incontenibile Porco, prima che ancora Rigoni firmasse il 4-0. Un inizio travolgente, frutto di un ritmo forsennato e di una precisione sotto porta che ha stordito i Buam, incapaci di trovare contromisure. Il gol di Fink interrompe solo momentaneamente l’ondata giallorossa, ma non cambia l’inerzia di una gara che l’Asiago ha controllato con autorità. Nel secondo periodo, è ancora Porco a completare la sua serata di grazia con altre due reti, portando il parziale sul 6-1. Il Renon prova a reagire sfruttando due power play, trovando le marcature di Alderson e Insam, ma la squadra di Parco risponde immediatamente con Traversa, ristabilendo un margine ampio e psicologicamente pesantissimo. L’ultimo periodo è pura gestione, con Casetti a chiudere definitivamente i conti e a dare il via alla festa.

Una vittoria che non è soltanto un trionfo sportivo, ma la conferma di una dinastia. L’Hockey Club Asiago, ha disputato 17 finali scudetto, vincendone nove, e collezionando anche otto terzi posti. A livello internazionale, il club vanta quattro finali di Alps Hockey League, con due titoli conquistati, oltre a 3 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane e ben 8 partecipazioni alla Continental Cup, record per una squadra italiana, con tre Super Final raggiunte. Un palmarès che racconta una continuità rara nello sport italiano, confermata anche dal fatto che l’Asiago è la formazione con il maggior numero di presenze consecutive recenti nel massimo campionato nazionale.

