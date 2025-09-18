Elezioni regionali il 23 e 24 novembre: due giorni alle urne per decidere il post-Zaia
Il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. A darne notizia ufficiale l’agenzia di notizie Ansa. I cittadini delle sette province venete saranno così chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi.
La decisione è accompagnata da un breve testo a firma del Governatore uscente. “Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15”, annuncia Zaia in una nota diffusa alla stampa regionale.
