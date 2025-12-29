Nuove donazioni per lo Sportello donna: “Noi sempre più presenti per il territorio”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci sono gesti che parlano più forte delle parole, perché nascono dall’attenzione e dalla cura verso gli altro. È in questo spirito che lo Sportello donna “Anna Filomena Barretta” di Marano Vicentino accoglie con gratitudine le recenti donazioni ricevute da associazioni del territorio, segni concreti di una comunità che sceglie di esserci e di contribuire a un cambiamento.

Dalla serata del 23 novembre scorso, con lo spettacolo “Amorevolmente donne 2.0”, l’associazione Amiche di Anna ha trasformato arte ed emozione in un dono prezioso, destinato alle attività di prevenzione ed educazione nelle scuole del territorio. Un lavoro che attraversa le età e gli anni, portato avanti con continuità dalle operatrici professioniste dello Sportello donna, gestito dalla cooperativa sociale Con Te, per seminare consapevolezza, rispetto e possibilità di scelta. Nella stessa giornata, l’iniziativa P-Ink Boxe, ideata dall’Asd Dynami, FiArt Tattoo e Silverstar Crochet, ha unito forza, creatività e condivisione attraverso laboratori di boxe, tatuaggio su pelle sintetica e macramè dedicati alle donne. Il ricavato di mille euro, donato allo Sportello donna, permetterà di confezionare nuovi kit di prima cura per donne e bambini, in particolare vittime di violenza che potrebbero accedere al Pronto Soccorso di Santorso. Un gesto che dà continuità anche al precedente progetto “Seminare autostima”, che già nel 2023 ha permesso di donare materiali e kit all’Ospedale Alto Vicentino, pensando anche ai più piccoli.

L’Amministrazione comunale e lo Sportello donna “Anna Filomena Barretta” ringraziano di cuore tutte le realtà coinvolte. Ogni donazione, ogni iniziativa, ogni attenzione ricevuta rafforza una trama di relazioni che sostiene e protegge. È così che nasce il cambiamento culturale: dal lavoro condiviso, dalla presenza reciproca, dalla scelta quotidiana di prendersi cura. E se lo Sportello donna è chiuso per festività, è già previsto che riaprirà regolarmente lunedì 5 gennaio. Chi avesse necessità può comunque rivolgersi all’ufficio Servizio sociale del Comune di Marano Vicentino chiamando lo 0445 598820 – 598821, oppure al Servizio sociale del proprio Comune di residenza. Per emergenze è sempre attivo il Numero nazionale antiviolenza 1522 o 112 (Numero unico emergenze).

