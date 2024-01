Sorrisi e figurine da applicare a 200 album. I “motoristi” del Lions in visita in Pediatria

Una visita, un regalo, tanti sorrisi ricevuti in cambio. E’ stata intitolata proprio “200 Sorrisi” l’iniziativa che si è concretizzata ieri mattina nel polo medico-sanitario di Vicenza attraverso la consegna di altrettanti album di figurine donati al reparto di Pediatria dell’ospedale San Bortolo. Un’idea nata in seno al Motor’s Lions Club, club satellite del Lions Club Vicenza-Riviera Berica che riunisce motociclisti e appassionati di auto sportive.

Va sottolineato che l’iniziativa di sabato rientra in un progetto più ampio che vedrà il club impegnato durante tutto l’anno 2024 in diverse attività a beneficio dei reparti pediatrici dell’Ulss 8, consolidando così il legame tra la comunità dei motori e il sostegno ai bambini in difficoltà.

Ad accoglierli, in rappresentanza dell’Ulss 8 Berica, è stato il dott. Enrico Rosso – Direttore

Medico Area organizzativo-Gestionale di Vicenza. “Ringrazio gli artefici di questo simpatico gesto – sottolinea il Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina – che certamente contribuirà a far scorrere più rapidamente il tempo trascorso in ospedale per i pazienti della Pediatria, e segna l’inizio di una collaborazione che vedrà altre iniziative benefiche nel corso dell’anno”.