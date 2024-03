Thomas Ceccon, Dose e Dadda e Vincenzo Schettini venerdì per il MasieraAcademy

Grande e tradizionale appuntamento al Palaromare di Schio questo venerdì, 15 marzo, con la tradizionale consegna delle borse di studio MasieraAcademy, in ricordo del pallavolista scledense, mancato prematuramente e amico dei giovani, Livio Romare.

Come ogni anno, il palazzetto sarà gremito, dalle 10 alle 12,30, di migliaia di studenti delle scuole superiori scledensi (l’ingresso non o consentito ai “normali” cittadini ma è possibile seguire l’evento in diretta su Youtube). Come ogni anno, gli organizzatori del MasieraDay (che sono stati ospiti a Radio Eco Vicentino) hanno scelto per gli studenti e le studentesse un tema di grande interesse e ospiti d’eccezione. Il tema che verrà approfondito quest’anno sono i social e sul palco ci saranno il primasta del mondo e campione olimpico Thomas Ceccon, il professore Vincenzo Schettini, seguitissimo prof de “La fisica che ci piace” e gli youtubers Dose e Dadda.

Ascolta “È tempo di Masieraday, con Michela Guglielmi” su Spreaker.

Saranno sei quest’anno le borse di studio che verranno consegnate a studenti meritevoli, che si sono distinti sia nello studio che nello sport (relative all’anno scolasco 2021/2022). La sesta, ed è la prima volta, è una borsa destinata a uno studente “speciale” e intitolata a Vivian Borsato, fra i fondatori del MasieraDay e scomparso dopo una lunga malattia a dicembredel 2022.