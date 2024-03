“Di rara pianta”, il 6 e il 7 aprile torna a Bassano l’esclusiva mostra-mercato di piante e fiori

Ispirata al suo giardino storico e forte di una tradizione di qualità ormai consolidata, torna “Di rara pianta“, la prestigiosa mostra mercato di fiori e piante insoliti e antichi. La manifestazione, promossa dal Rotary club Bassano Castelli con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa, si terrà sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 nello storico Giardino Parolini.

La mostra, dalla sua ideazione e fondazione curata dal botanico Giuseppe Busnardo, giunge alla XII edizione con parterre di esclusivi espositori: molte le conferme di prestigiosi e particolarissimi vivai, con qualche interessante inserimento. L’iniziativa, sicuramente uno degli appuntamenti italiani imperdibili per gli amanti del verde, gode del patrocinio del più antico orto botanico universitario, l’Orto Botanico di Padova (patrimonio mondiale Unesco) e, per la prima volta, della più antica istituzione al mondo dedicata all’agricoltura e all’ambiente, l’Accademia dei Georgofili, due importanti istituzioni impegnate nella conservazione della biodiversità e del patrimonio paesaggistico. L’Orto Botanico di Padova, in particolare, ogni edizione dona una delle sue preziose collezioni perché vengano conservate nello storico Giardino.

Il sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan: “Di rara pianta è divenuto, edizione dopo edizione, l’appuntamento che apre la primavera bassanese permettendoci di vivere per due giorni il Giardino Parolini nel modo migliore, tra fiori, piante, rarità botaniche, espositori e un pubblico di appassionati attratti dalla bellezza del luogo e dalla varietà delle proposte. Dobbiamo soprattutto al grande lavoro di Giuseppe Busnardo e al prezioso sostegno del Rotary Club Bassano Castelli la qualità di una iniziativa”.

“Come Rotary Club siamo molto orgogliosi di proporre la XII edizione di Di rara pianta, una manifestazione completamente sostenuta dal club che è riuscito negli anni a coinvolgere una squadra di aziende e partner nel progetto di valorizzazione di questo bene monumentale”, dichiara Enrico Marin, presidente del Rotary Club Bassano Castelli. “Come curatore dell’iniziativa, mi sento ancora una volta di sottolineare la qualità dell’evento rispetto al panorama delle esposizioni italiane del settore – commenta il botanico Giuseppe Busnardo –. Abbiamo lavorato sulla selezione degli espositori, alcuni addirittura presenti in esclusiva, e accolto con soddisfazione i prestigiosi patrocini. In questa direzione si inserisce anche il riconoscimento a Margherita Azzi Visentini, Donna Di rara pianta 2024, davvero un’autorità internazionale nel campo degli studi dei giardini storici”.

La manifestazione, dedicata all’orticoltura, oltre ad un percorso di una sessantina di espositori, ospiterà anche laboratori per la cura del verde, letture per bambini, esposizioni d’arte sul tema dei fiori. Alle Serre Grandi il decoratore e arredatore floreale Tobia Girardi, propone un allestimento di un “matrimonio botanico “, con photobooth e sfilata di modelle con parrucche floreali. Infine, in occasione dei 25 anni del Rotary Club Bassano Castelli, si terrà una inusuale pesca di beneficenza a favore di Casa Sichem e il suo progetto di sostegno alle donne vittime di violenza. In palio 38 Rose Monte Grappa.

In occasione di “Di rara pianta” sono previste per il pubblico visite guidate al Giardino restituito, che fu creato da Alberto Parolini (1788-1867) e definito “un des jardins de botanique les plus remarquables de L’Italie” (Filippo Barker Webb, 1840).