Sedicenne non rientra a casa dopo la scuola, avviate le ricerche nel Bassanese

Ore di angoscia per una famiglia di Schiavon: sono state attivate ieri sera alle 23, dopo la denunciata di scomparsa presentata nella stazione dei Carabinieri di Nove, le ricerche di un giovane di 16 anni, di nome Serghei, del quale non non si hanno più notizie dalle 16.30 di giovedì. L’ultimo avvistamento a Longa di Schiavon, l’adolescente vive in una località nelle vicinanze.

Ieri l’adolescente si era recato regolarmente a scuola nel liceo che frequenta, a Nove, poi avrebbe preso l’autobus per il ritorno come d’abitudine. Senza però far rientro a casa. Il 16enne si starebbe muovendo a piedi nell’area del Bassanese oppure utilizzando il trasporto pubblico sugli autobus di linea.

Con il passare delle ore è cresciuta l’apprensione dei familiari, fino a decidere di rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto. I genitori hanno autorizzato la diffusione di una foto del figlio al fine di facilitarne le ricerche ed eventuali segnalazioni sui suoi spostamenti. Serghei è biondo, porta i capelli con taglio corto come nell’immagine, ha un fisico atletico e potrebbe indossare gli occhiali.

Da ieri, giovedì 23 novembre, i vigili del fuoco stanno operando per le ricerche, che fanno campo base in località Mason Vicentino, nel comune di Colceresa, presso le Scuole Medie e la palestra comunale, posto dell’ultimo rilevamento della posizione del cellulare.

Dopo l’apertura, da parte della Prefettura, del piano per le ricerche di persone scomparse, nella notte, hanno operato le squadre dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa, della centrale di Vicenza e la squadra proveniente dal comando di Varese dotate di tecnologia Dedalo, utile per agganciare il telefono della persona scomparsa.

Da stamattina sono impegnati anche le unità cinofile, il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, esperti in topografia applicata al soccorso e il reparto volo con l’elicottero DragoVF149 di Venezia che a lungo a sorvolato la zona controllando case ed edifici in disuso. Sul posto anche la polizia locale i carabinieri e personale della protezione civile. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo.

Il personale del trasporto pubblico è stato invitato alle verifiche del caso per favorire le ricerche, che si stanno concentrando nella zona di Colceresa e paesi limitrofi. In caso di avvistamento si è pregati di contattare il 112 o il contatto messo a disposizione dalla famiglia 338.1793256.