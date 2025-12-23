Rapinarono e aggredirono un coetaneo al parco: indagati tre ragazzi e una ragazza fra i 13 e i 16 anni

Ci son quattro minorenni denunciati e un quinto in fase di identificazione per la rapina e l’aggressione ad un tredicenne nel parco Ragazzi del ’99 a Bassano del Grappa lo scorso 29 settembre: sono tre ragazzi e una ragazza e hanno fra i 13 e i 16 anni.

Come si ricorderà nel tardo pomeriggio del 28 settembre scorso i carabinieri erano intervenuti all’interno del parco dopo la segnalazione, da parte di alcuni adulti, di una lite in corso tra giovanissimi. Erano i giorni in cui una parte di Prato Santa Caterina ospitava anche il luna park. Sul posto, dopo le prime verifiche, era emerso che poco prima, un 13enne del posto che era lì in compagnia di alcuni amici, dopo un diverbio per futili motivi, era stato aggredito da un gruppetto di 4/5 coetanei. Loavevano spinto a terra, facendolo rovinare addosso ad un masso presente sull’erba, poi lo avevano colpito con alcuni calci, infine si erano allontanati prima dell’arrivo di qualche adulto. Il tredicenne era stato poi soccorso dai sanitari presenti con un’ambulanza alla manifestazione e portato al pronto soccorso del San Bassiano per le lievi lesioni riportate.

Il giorno dopo la mamma, accompagnata dal ragazzino, aveva sporto denuncia-querela per quanto accaduto, recandosi alla Stazione Carabinieri di Bassano e circostanziando meglio quanto accaduto: il figlio, mentre si trovava al luna park, a lato del parco, era stato avvicinato da alcuni coetanei che, in un primo momento, con fare minaccioso gli avevano chiesto denaro per potersi comprare alcuni biglietti delle giostre; inizialmente, la vittima glieli aveva dati, poi però si era opposto alle ulteriori richieste, tanto che il gruppetto aveva iniziato a schiaffeggiarlo. La banda (almeno cinque, secondo quanto dichiarato dalla madre del tredicenne) aveva poi chiesto al tredicenne di seguirli al parco, dove, dopo uno scambio di battute a iniziale conversazione, durata alcuni minuti, l’aggredivano e, dopo alcuni minuti di chiacchiere lo avevano spinto a terra, accanendosi su di lui con calci e pugni alla schiena, per poi darsela a gambe. Al San Bassiano il ragazzino era stato dimesso con cinque giorni di prognosi.

Al momento della denuncia il tredicenne aveva fornito tutti gli elementi in suo possesso per identificare gli aggressori: insieme agli accertamenti presso l’anagrafe comunale di Bassano e presso le scuole frequentati dalla banda, i militari sono riusciti ad identificarne con sicurezza quattro, riconosciuti anche dalla vittima e dai suoi amici presenti ai fatti.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno anche acquisito due video, circolati su alcuni social, in cui venivano ripresi alcuni istanti dell’aggressione e le prime cure prestate alla vittima dal 118, il tutto con l’aggiunta di una musica di sottofondo del tipo trap, montati e diffusi con tutta probabilità dalla baby gang proprio con l’intento di vantarsi e incutere timore ad altri coetanei.

I quattro aggressori, come detto, sonotutti minori di età compresa tra i 13 e i 16 anni e sono stati denunciati in stato di libertà, in concorso con un quinto rimasto ignoto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, poiché ritenuti responsabili di rapina e lesioni personali aggravate.

