A fuoco il silos di una falegnameria: pompieri in forze per spegnere le fiamme

Incendio Silos

Questa mattina (3 ottobre) alle 10 circa i vigili del fuoco dei comandi di Vicenza e Padova sono intervenuti per un incendio nel silos di una falegnameria in via Manzoni a Rosà: nessun ferito.

Le squadre provenienti dalla sede centrale di Vicenza, dai distaccamenti di Cittadella e Bassano del Grappa per un totale di 14 operatori sono accorse con svariati mezzi antincendio e di soccorso, tra cui un’autoscala , due autopompe serbatoio e due auto botti.

Una volta raggiunto il luogo dell’incendio hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona evitando che l’incendio si propagasse all’intera struttura dell’azienda e successivamente ad estinguere i materiali che stavano prendendo fuoco all’interno del silos adibito al recupero degli scarti.

Sul posto era presente anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco a supervisionare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli ambienti interessati dall’evento.

Le operazioni sono proseguite fino alle 16, le cause dell’incendio sono in fase di accertamento dai tecnici dei vigili del fuoco.