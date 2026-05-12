Ulss7, la sfida dell’infinitamente piccolo: eseguiti trapianti di cornea da 15 micron

L’ospedale di Bassano si conferma eccellenza nella chirurgia oculistica, in grado di operare nell’infinitamente piccolo. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti con successo i primi trapianti dell’endotelio della cornea mediante una metodica utilizzata solo in pochi centri selezionati, che consente un recupero più rapido dopo l’intervento e minori rischi di rigetto. I4 trapianti dell’endotelio sono stati eseguiti con l’innovativa tecnica mininvasiva denominata DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty).

A spiegare in cosa consiste la procedura è Pietro Viola, direttore dell’U.O.C. di Oculistica dell’ospedale di Bassano, tra i maggiori esperti nazionali nell’utilizzo di questa tecnica con un’esperienza di oltre 500 interventi eseguiti: “Si tratta della metodica più avanzata per la cura delle malattie dell’endotelio corneale, che è lo strato più interno della cornea. Si trapianta esclusivamente il singolo strato di cellule malato della cornea, prelevando dal donatore un tessuto dello spessore di appena 15 micron, ovvero 15 millesimi di millimetro. In questo modo si sostituisce solo la parte malata, preservando il resto dei tessuti della cornea, in quando sono comunque sani. Questo approccio richiede specifiche accortezze e una formazione specifica, ma offre notevoli vantaggi per il paziente: un recupero visivo più veloce, una migliore qualità della vista finale e una probabilità di rigetto significativamente ridotta, proprio perché la quantità di tessuto estraneo trapiantato è minima”.

Un’innovazione che conferma gli elevanti standard dell’Oculistica dell’ospedale di Bassano: “Si conferma la grande tradizione della Chirurgia Oculistica all’ospedale San Bassiano, che storicamente è sempre stato un punto di eccellenza per l’Oculistica nel panorama regionale e anche nazionale, grazie alla presenza nel corso degli anni di professionisti del calibro di Ferraris De Gaspare, capostipite della scuola oculistica di Bassano, del dottor Toso, attuale primario a Santorso, del dottor Galan, direttore dell’U.O.C. di Oculistica nell’ospedale Sant’Antonio di Padova, e del dottor Altafini, oggi primario nell’ospedale di Dolo-Mirano, oltre alla compianta dottoressa Morselli. Poter mettere a disposizione dei nostri pazienti questa metodica rappresenta un valore aggiunto importante – sottolinea il Direttore Generale dell’Ulss7 Pedemontana Giovanni Carretta – In primis per i malati che possono beneficiare direttamente di questa tecnica, ma anche per tutti i pazienti che afferiscono all’oculistica del San Bassiano, che si conferma una struttura di alto livello e sempre attenta all’innovazione in ambito clinico, ben inserita all’interno della rete delle strutture regionali, come dimostra nel caso specifico la fondamentale collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto”.

“La procedura dura solo 15-20 minuti – spiega Antonio Di Caprio, Direttore Sanitario dell’Ulss7 Pedemontana – Viene svolta con il paziente sedato ma vigile ed in regime di day hospital, pertanto il paziente viene ricoverato al mattino il giorno dell’intervento e viene dimesso già la sera stessa. I tempi di recupero possono variare da persona a persona, tra i 10 e i 30 giorni dopo l’operazione. L’intervento è destinato a pazienti la cui vista è compromessa da un difetto specifico dell’endotelio corneale, come la distrofia di Fuchs, una patologia spesso familiare che colpisce entrambi gli occhi”.

L’endotelio corneale assolve alla funzione di mantenere la trasparenza corneale, rimuove attivamente i fluidi in eccesso, impedendo alla cornea di gonfiarsi e garantendo una visione chiara. La malattia si manifesta sotto forma di vista annebbiata. “Per il futuro abbiamo in programma anche di introdurre l’impianto di endotelio artificiale, una soluzione riservata ai casi più complessi con storie di rigetti multipli. Per questa procedura stiamo sviluppando anche una nuova tecnica di sutura che garantisce una migliore aderenza dell’impianto e che è oggetto anche di un progetto scientifico che stiamo sviluppando con altri centri – conclude Viola – Inoltre, la spinta verso la miniaturizzazione estrema non riguarda solo gli interventi alla cornea: il reparto di oculistica di Bassano procede nella direzione dell’innovazione e dell’eccellenza anche nell’ambito delle patologie di retina chirurgica, oggi più che mai al centro dei numerosi accessi ospedalieri, responsabili di gravi deficit della vista. Vengono trattati in modo tempestivo e con le metodiche più aggiornate, sia i gravosi interventi per distacco di retina che la patologia maculare (tra cui i pucker e i fori maculari) utilizzando strumenti di chirurgia mini-invasiva, i più piccoli in commercio con calibri di 0.4 mm. Questa tecnica mininvasiva riduce il trauma sull’occhio, accelera la guarigione, diminuisce il fastidio post-operatorio e riduce il rischio di complicanze, confermando il nostro impegno a essere all’avanguardia nei campi più specialistici dell’oculistica”.

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