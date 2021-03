Ecco “Pop”, il nuovo treno della Bassano-Venezia. E’ il 20°della flotta regionale

E’ entrato in servizio oggi sulla linea Bassano-Venezia il nuovo elettrotreno della seire “Pop” della flotta regionale veneta di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Si tratta del ventesimo treno, il settimo in arrivo nel 2021 sui binari del Veneto dopo quelli consegnati a gennaio e febbraio. A questi, nei prossimi giorni si aggiungeranno anche due nuovi Rock, portando il totale a 22.

Alla cerimonia, che si è svolta questa mattina nelle officine di Venezia Mestre, erano presenti Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia e il presidente della Regione Luca Zaia, insieme ad Elisa De Berti, sua vice. Inoltre, per Trenitalia erano presenti anche Sabrina De Filippis, direttore della Divisione passeggeri regionale e Tiziano Baggio, direttore regionale veneto.

Il “Pop”, fratello ,minore del modello “Rock”, è un elettrotreno a 4 casse a singolo piano, lungo 84 metri: 180 tonnellate di stazza per 305 posti a sede, dotati di prese 220V e Usb. Comprende sei posti per biciclette (con prese per ricarica bici elettriche), ha una potenza massima di duemila kW e può raggiungere i 160 chilometri all’ora. Le informazioni all’utenza avvengono attraverso audio-video, tv a circuito chiuso e portale Wi-Fi regionale. Infine, il treno è ad alta sostenibilità, grazie alla frenatura elettrica a recupero, l’illuminazione a Led e la riciclabilità complessiva dei materiali al 98%. La consegna rientra nel programma di rinnovo della flotta previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione Veneto e Trenitalia e che prevede la consegna di 78 nuovi treni (47 Rock e 31 Pop), per un investimento di oltre 660 milioni di euro. Con quasi 97 treni su 100 arrivati puntuali anche nel 2021 il Veneto si conferma una delle regioni più puntuali di Italia.