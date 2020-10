Uomo colpito al volto da un pezzo di metallo mentre lavora in officina: è grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave infortunio sul lavoro oggi a Rosà presso l’officina Busnardo, che opera nel settore della riparazione di auto e veicoli industriali: un uomo di 65 anni è stato colpito al volto da un pezzo di metallo in lavorazione mentre stava utilizzando una pressa idraulica.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina nel capannone in via Manzoni, al civico 33, e ha riguardato un dipendente della ditta di noleggio di pullman e pulmini “Rosà Autoservizi”, che ha sede a poca distanza (precisamente nella stessa via ma al civico 22).

Subito soccorso dalle persone presenti, l’uomo – A.A., di Bassano, 65 anni – è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale San Bassiano in codice rosso: ricoverato nel reparto maxillo facciale, è stato sottoposto a un delicato e urgente intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti sia i tecnici del servizio Spisal – Servizio prevenzione igiene sicurezza negli ambienti di lavoro – dell’Ulss 7 Pedemontana (che ora dovranno accertare cause ed eventuali responsabilità dell’incidente), nonché i carabinieri della stazione di Rosà.

In mattinata c’era poi stato un altro infortunio sul lavoro, per fortuna meno grave, questa volta a Colceresa, presso la Brenta Pcm Spa, in via Ponticello al civico 62 (che progetta e costruisce stampi per materiali plastici): un operaio di 42 anni – A.P., del posto – durante il maneggio di uno stampo in acciaio con bordi taglienti, ha perso il controllo del pezzo, che è caduto colpendolo alla gamba sinistra procurandogli una ferita alla coscia. Il malcapitato, soccorso da sanitari del Suem 118, è stato portato all’ospedale San Bassiano, dove – dopo le cure del caso – è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marostica e, anche in questo caso, i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7.