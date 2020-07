La moto sorpassa mentre l’autobotte svolta: grave centauro trevigiano

E’ grave il centauro protagonista di un violento scontro con una autobotte stamane a RossanoVeneto, lungo la strada regionale 245 che da Rosà porta a Castelfranco Veneto. L’incidente stradale è acccaduto all’altezza dell’azienda di carburanti Fiorese.

L’uomo, un 65enne trevigiano, intorno alle 9.45 stava transitando in sella ad una moto Bmw in via Castion, diretto verso Bassano del Grappa insieme con un amico che lo seguiva su un’altra motocicletta quando, secondo le testimonianze raccolte sul posto dalle forze dell’ordine, durante il sorpasso di un’autobotte, che procedeva nella medesima direzione, questa ha iniziato le manovre per svoltare a sinistra proprio da Fiorese, all’altezza del civico 70.

Alla guida dell’autobotte, un autista padovano. Il motociclista a quel punto non è più riuscito ad evitare l’impatto col pesante mezzo, rimanendo gravemente ferito e schiacciato sotto la moto: è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Castelfranco.