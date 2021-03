Canale di Suez: la portacontainer Ever Given si muove, a quasi una settimana dal blocco

, che con al sua stazza (è lunga 400 metri), ha letteralmente tappato questa via di comunicazione per quasi una settimana. Gli osservatori tra cui Vesselfinder che si occupa di tracciatura del traffico marittimo, evidenziano come la poppa della nave, che pesa più di 200mila tonnellate, si sia finalmente allontanata dalla riva occidentale del canale. La SCA, l’Autorità del Canale di Suez ha comunicato che le manovre di traino per rimettere a galla la portacontainer hanno visto l’impiego di 10 rimorchiatori giganti.

La Ever Given è una nave della ‘Evergreen’, gruppo societario con sede a Taiwan, con interessi in attività di spedizioni, trasporti, alberghi, resort e servizi associati. Del gruppo fa parte la Evergreen Marine Corporation, ovvero la quarta compagnia al mondo nel trasporto di container.

E’ una delle 13 navi più grandi e moderne al mondo che, può trasportare quasi 20mila container. Eppure martedì scorso a causa del vento, si è arenata sul fondale sabbioso del canale di Suez a causa pare di un evento banale, una folata di vento. Un incidente che ha generato un imponente effetto a catena globale. Un effetto ‘farfalla’: “può, il batter d’ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas?” si chiedeva Edward Lorenz in una conferenza del 1972. Ebbene la risposta è si.

Il blocco del Canale di Suez ha paralizzato il commercio mondiale. Il tratto gestisce infatti, tra il 10 e il 12% del commercio marittimo internazionale e ogni giorno di fermo causa ritardi e costi significativi che potrebbero aggirarsi intorno ai 9,6 miliardi di euro. Basti pensare che solo a Trieste, in particolare per il terminal contenitori del Molo Settimo, ogni mese arrivano circa 50mila container via Suez.

In totale, quasi 400 navi sono rimaste bloccate alle estremità e al centro del canale che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo. Una rotta che taglia l’omonimo istmo di Suez, permettendo la navigazione diretta dal Mediterraneo all’Oceano Indiano, senza dover circumnavigare l’Africa sull’Oceano Atlantico lungo la rotta del capo di Buona Speranza.

L’incidente ha avuto un forte contraccolpo sull’immagine del canale e sulla sua sicurezza tanto che il presidente dell’Autorità di Suez, Osama Rabie, ieri ha parlato ai media il punto della situazione, facendo intendere che starebbero emergendo delle novità nell’inchiesta per far luce su quanto accaduto. Lo stesso Rabie ci ha tenuto a precisare che se l’incidente si fosse verificato nel nuovo tratto del canale sarebbe stato risolto più facilmente. Purtroppo però il punto in cui la nave si è incagliata, si trova proprio in un punto del tracciato non ancora raddoppiato.

Il transito delle navi nel canale avviene attraverso tre convogli giornalieri, che si incrociano al Grande Lago Amaro e al by-pass di al-Balla. Ogni nave deve imbarcare alla partenza uno o due piloti, che sono deputati al rispetto dell’ordine dei convogli e della puntualità dei passaggi ai vari semafori, o posti di segnalazione che, si susseguono ogni 10 km circa. Ad Ismailia si effettua un cambio di pilota, perché il transito dura in media circa 15 ore. Per aumentare la sicurezza della navigazione, nel canale operano dei rimorchiatori locali e tutte le navi devono imbarcare un elettricista. Anche le barche a vela che transitano di lì, devono imbarcare personale specializzato egiziano. Inoltre ogni natante deve avere un proiettore, che è possibile noleggiare, proprio in caso di tempesta di sabbia, per ovviare alla scarsa visibilità.