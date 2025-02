Conflitto russo-ucraino. L’Ue accelera sulla difesa comune. Pronto l’accordo con gli Usa sulle terre rare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Europa accelera sulla difesa comune in Ucraina. Domenica si terrà un vertice dei leader a Londra in un formato analogo a quello della riunione dell’Eliseo la scorsa settimana, con i capi di Stato o di governo di Francia, Regno Unito, Italia, Germania, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca, oltre ai vertici di Ue e Nato. Spunta l’idea di un fondo comune Ue-Gb. Oggi videocall dei 27 sull’incontro Macron-Trump.

Starmer e Macron concordano sul fatto che il presidente americano sta lavorando per “una pace duratura in Ucraina” e “la sua leadership è benvenuta”.

E intanto arriva l’intesa Usa-Kiev sulle terre rare. Kiev ha concordato con Washington un accordo che, secondo i funzionari ucraini, migliorerà i rapporti con l’amministrazione Trump e aprirà la strada a un impegno a lungo termine degli Stati Uniti in materia di sicurezza dopo l’eventuale accordo con la Russia per porre fine alla guerra.

I funzionari ucraini affermano che Kiev è ora pronta a firmare l’accordo sullo sviluppo congiunto delle sue risorse minerarie, tra cui petrolio e gas, dopo che gli Stati Uniti hanno ritirato le richieste di diritto a 500 miliardi di dollari di potenziali entrate derivanti dallo sfruttamento di tali risorse.

Con l’imminente accordo, dice Trump, “l’Ucraina ottiene 350 miliardi di dollari, equipaggiamento militare, il diritto a combattere. Gli ucraini sono ottimi soldati, ma senza i soldi e le armi americane questa guerra sarebbe finita prestissimo. Il sostegno potrebbe andare avanti per un po’ ancora, forse fino a quando avremo un accordo con la Russia. Io credo che la situazione verrà sistemata presto, ho parlato con il presidente Vladimir Putin e lui vuole un accordo”.

Nel mirino di Trump, non ci sono solo risorse ucraine. Del resto, Putin ha fatto riferimento a contatti tra aziende statunitensi e russe per potenziali partnership. “Non ne ho parlato con Putin, ma vorrei acquistare minerali anche dai territori russi. Hanno terre ricche, hanno anche petrolio e gas. Le sanzioni? Non abbiamo parlato di eliminare sanzioni”, aggiunge Trump.

Sebbene il testo non contenga esplicite garanzie di sicurezza, i funzionari ucraini hanno sostenuto di aver negoziato condizioni molto più favorevoli e hanno descritto l’accordo come un modo per ampliare le relazioni con gli Stati Uniti e consolidare le prospettive dell’Ucraina dopo tre anni di guerra.

La versione finale dell’accordo, datata 24 febbraio e visionata dal FT, istituirebbe un fondo in cui l’Ucraina contribuirebbe con il 50 percento dei proventi derivanti dalla “monetizzazione futura” delle risorse minerarie di proprietà statale, tra cui petrolio e gas, e la logistica associata. Il fondo investirebbe in progetti in Ucraina.

I funzionari ucraini hanno affermato che l’accordo è stato approvato dai ministri della giustizia, dell’economia e degli esteri, e hanno lasciato intendere che Zelensky si recherà presto alla Casa Bianca per una cerimonia di firma con Trump.