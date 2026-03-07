Medio Oriente, Trump promette un attacco più duro. E le Borse europee pagano un conto salato
Soffre l'economia con le Borse europee che pagano un conto salato dopo l'inizio del conflitto. In una settimana all'insegna della volatilità, l'indice che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, ha bruciato 918 miliardi di euro. I listini azionari europei hanno chiuso in perdita fra lo 0,6 e l'1%, con Milano giù dell'1,02% trainati anche da una Wall Street negativa. Lo scenario di una possibile stagflazione mette ancora più in difficoltà la Fed, stretta fra le pressioni dell'amministrazione Trump a tagliare e stimolare l'economia visti anche i dati negativi sulla disoccupazione, e quella di fare fronte all'inflazione in arrivo a seguito del balzo del petrolio.
L'appello di Papa Leone. La Chiesa “proclama il Vangelo della pace” ed è “pronta a collaborare con tutti per custodire questo bene universale”: lo ha detto questa mattina Papa Leone XIV ricevendo in udienza i cappellani militari. “La pace non è soltanto assenza di conflitto, ma pienezza di giustizia, di verità e di amore”. La Chiesa è “al servizio del dialogo tra i popoli”, ha sottolineato Prevost nell'udienza ai cappellani militari, un ruolo che “si svolge spesso nel silenzio, nei luoghi di pace e in quelli di conflitto, nei sedimi militari e nei contesti operativi, nelle cappelle e nelle tende da campo. È lì che la cura del gregge del Signore si manifesta attraverso la testimonianza della vita, l'annuncio del Vangelo, la celebrazione dell'Eucaristia e dei Sacramenti, l'ascolto paziente e l'accompagnamento spirituale”, ha detto il Pontefice che ha ricevuto in udienza Ignace Youssif III Younan, Patriarca di Antiochia dei Siri, in Libano.