Medio Oriente, via libera al piano di pace voluto da Trump. Vertice fiume al Quirinale
Non solo. Perché la dichiarazione afferma che le fazioni respingono qualsiasi clausola relativa al disarmo di Gaza o che leda “il diritto del popolo palestinese alla resistenza”. Viene respinta anche qualsiasi presenza militare straniera all’interno della Striscia, che costituirebbe – viene detto nella dichiarazione – una violazione della sovranità palestinese. La Russia presenterà una risoluzione sulla Striscia alternativa a quella degli Stati Uniti che menzioni esplicitamente la soluzione a due Stati come conclusione del conflitto. Tutto mentre Netanyahu ribadisce il suo “No allo Stato di Palestina”. Al confine tra Israele e Libano intanto nuove tensioni tra l’Idf e il contingente internazionale dell’Unifil.
Al Quirinale invece si è riunito il Consiglio Supremo di Difesa per ribadire la propria posizione in riferimento alle due guerre in corso in Medioriente e in Ucraina. Per quanto riguarda Gaza, il nostro Paese “è presente nell’assistenza umanitaria nella Striscia e farà la sua parte anche per l’addestramento delle forze di polizia palestinesi, e nella partecipazione alle iniziative dell’Ue e della comunità internazionale”. Il conflitto in Ucraina, invece, secondo esperti e governo “ha mostrato una trasformazione nella condotta delle azioni militari soprattutto per quanto riguarda l’impiego di droni, che la Russia utilizza anche violando lo spazio aereo della Nato e degli Stati Ue”. Il Consiglio Supremo di Difesa è stato presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del premier Giorgia Meloni e della sua squadra di ministri. Da Antonio Tajani a Matteo Piantedosi, da Guido Crosetto a Giancarlo Giorgetti, da Adolfo Urso al Capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. Hanno partecipato all’incontro anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti.