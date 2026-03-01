Morto l’ayatollah Khamenei, nuovi attacchi su Teheran. Iran risponde con droni su Paesi Golfo



E intanto dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti all’Iran interviene il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che ha aperto la riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: “Stiamo assistendo a una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. L'azione militare – sottolinea Guterres – implica il rischio di scatenare una catena di eventi che nessuno può controllare, nella regione più instabile del mondo”.





Dichiarazioni arrivano anche dal rappresentante permanente iraniano all'Onu: "I raid di Usa e Israele contro l'Iran – dichiara – sono crimini di guerra e un crimine contro l'umanità per l'uccisione di centinaia di civili, tra cui oltre cento bambini nel bombardamento di una scuola nel Paese".

Le autorità di Dubai, dopo aver confermato che si è verificato un “incidente” in un edificio nella zona di Palm Island, hanno parlato di quattro feriti.– 200 ragazzi circa: il gruppo è stato trasferito dall'albergo principale in cui alloggiava ad altre due strutture della città. Sono intanto migliaia i voli delle principali compagnie aeree di Medio Oriente, Europa, Asia-Pacifico e Stati Uniti ritardati o cancellati.