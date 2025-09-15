Achille Polonara suibrà il trapianto di midollo osseo

torna a sperare nella battaglia contro la leucemia mieloide:per combattere la leucemia mieloide.

Come ha raccontato l’ex ala della Virtus Bologna passato alla Dinamo Sassari: “È una ragazza americana compatibile al 90%. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito. Il trapianto dovrebbe avvenire attorno al giorno 23-24 settembre”. Polonara già nel 2023 aveva subito rimozione di una neoplasia testicolare rientrando in campo dopo pochi mesi, ed ora si è trasferito in Spagna a Valencia dove si è sottoposto al primo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia mieloide che gli è stata diagnosticata a metà giugno. Polonara racconta ancora: “Ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, dal mondo del basket e non, poi mia moglie e i miei figli mi hanno dato la forza di guardare avanti con positività. Mi è stato vicinissimo Belinelli, ci siamo sentiti quotidianamente. Poi i miei compagni di Nazionale e Pozzecco con le loro chiamate prima delle partite mi hanno dimostrato un affetto enorme”.

Polonara, nonostante la malattia, non ha lasciato il parquet: a fine agosto la Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato il raggiungimento di un’intesa “una volta che le condizioni glielo consentano, per il ritorno in biancoblu di Achille Polonara, che ritroverà Sassari dopo sei stagioni vissute ai vertici del basket europeo con le maglie di Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris Kaunas e Virtus Bologna”. Polonara ha raccontato: “Avessi accettato un ruolo da scout significava smettere, invece così ho l’obiettivo di passare le visite mediche e tornare in campo”.