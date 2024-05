Addio a Franco Di Mare, lo storico inviato Rai aveva il mesotelioma

Lo storico giornalista Rai si è spento per le conseguenze di un tumore aggressivo di cui aveva annunciato la scoperta solo poche settimane fa. Aveva 68 anni. Ad annunciarlo la famiglia in una nota: “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari, oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”. “Ciao Frà, con te va via un pezzo di me” scrive su Facebook il fratello Gino Di Mare., un tumore che nel 90 per cento dei casi è dovuto all’esposizione alle polveri di, che sospettava di aver respirato durante gli anni da inviato per la Rai nei Balcani per la guerra di Jugoslavia. Per questo era assistito dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto (Ona).

Durante l’annuncio in tv della malattia, nella trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio sul Nove, Di Mare si era detto molto amareggiato per il comportamento dei gruppi dirigenti di Via Aldo Rossi. “Non riesco a capire l’assenza sul piano umano, persone a cui davo del tu che si sono negate al telefono. Trovo un solo aggettivo: è ripugnante” lamentava Di Mare. All’indomani dell’intervista, l’ad Rai Roberto Sergio si era impegnato a inviare al giornalista tutta la documentazione richiesta all’azienda negli anni precedenti. Lo stesso amministratore delegato che oggi dichiara: “Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro”.

Il cordoglio della Rai arriva attraverso un comunicato. “La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo. Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta “Frontiere” da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell’amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell’Azienda tutta”.