Agguato nel napoletano, ucciso a colpi di pistola l’80enne Castrese Palumbo affiliato al clan Nuvoletta

Lo hanno aspettato, seguito, e al momento giusto hanno sparato diversi colpi di pistola fino ad ucciderlo. Sarebbe morto così, 80 anni, personaggio noto della malavita campana ucciso nel corso di un agguato avvenuto a Marano di Napoli. La vittima, conosciuto anche come Svitapierno, era un affiliato al. Palumbo è stato trovato senza vita all’interno di una Toyota Yaris, sul sedile di guida, dai carabinieri della Compagnia locale.

Dopo l’agguato sono state avviate le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il corpo di Palumbo – secondo quanto raccolto finora – è stato individuato in via Svizzera, all’angolo con corso Europa, dove si sarebbe consumato l’agguato. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero esploso numerosi colpi contro l’anziano, alcuni dei quali lo avrebbero raggiunto alla testa.



L’intervento dei carabinieri. Sul luogo dell’omicidio i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato dodici bossoli calibro 9. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica, movente e identità dei responsabili. Ma è chiaro che dietro all’agguato ci siano faide e scontri legati alla malavita. Un episodio certamente non nuovo, così come nota era la vittima alle Forze dell’Ordine che indagano sull’omicidio.