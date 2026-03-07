Agguato nel napoletano, ucciso a colpi di pistola l’80enne Castrese Palumbo affiliato al clan Nuvoletta
Dopo l’agguato sono state avviate le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il corpo di Palumbo – secondo quanto raccolto finora – è stato individuato in via Svizzera, all’angolo con corso Europa, dove si sarebbe consumato l’agguato. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero esploso numerosi colpi contro l’anziano, alcuni dei quali lo avrebbero raggiunto alla testa.
L’intervento dei carabinieri. Sul luogo dell’omicidio i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato dodici bossoli calibro 9. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica, movente e identità dei responsabili. Ma è chiaro che dietro all’agguato ci siano faide e scontri legati alla malavita. Un episodio certamente non nuovo, così come nota era la vittima alle Forze dell’Ordine che indagano sull’omicidio.