Alluvione in Emilia Romagna, oggi lutto cittadino: l’Italia piange le vittime

. L'Italia piange le vittime, che intanto salgono a 15. È stato infatti trovato ieri nel tardo pomeriggio il corpo di un uomo, Fiorenzo Sangiorgi, disperso nelle acque nella zona di Belricetto a Lugo (Ravenna) dallo scorso 17 maggio. C'è bisogno di “un ricordo delle vittime e di un pensiero a tanti nostri concittadini in difficoltà – ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella – Tanti hanno subito la devastazione. Vi è una grande sofferenza che richiede un grande impegno da parte di tutta l'Italia e che si sta manifestando in questi giorni”.

Intanto il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le misure per l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche. “È un decreto legge con i primi interventi urgenti, molto corposo, ci sono molte misure”, ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e le parti sociali della Regione. Ma nel governo è braccio di ferro per chi guiderà la ricostruzione.

Solidarietà ed aiuti anche dall'Europa ed in particolare dalla Francia. “Quaranta militari della sicurezza e mezzi di soccorso per le zone inondate arrivano stasera in Italia”: lo annuncia in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo che uomini e mezzi “arrivano per rafforzare i soccorsi dopo le inondazioni. La solidarietà all'opera” conclude il capo dell'Eliseo.