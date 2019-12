Bullismo su compagno di classe, arrestati due minorenni a Perugia. Spente sigarette sul collo del ragazzo

Episodi di bullismo ripetuto a Perugia, e sono scattate le manette. Due ragazzi avevano preso di mira un compagno di classe sottoponendolo a sistematiche violenze psicologiche e fisiche, consistenti in offese, ingiurie, percosse, pugni alla schiena, sino ad arrivare a spegnere sigarette sul collo della vittima, la cui vita si era trasformata in un incubo.

Gli attacchi avvenivano sia dentro sia fuori la scuola di Perugia. Ma a mettere fine alla situazione ha contribuito la reazione dei compagni di classe della vittima che, tutti insieme, hanno sottoscritto un esposto in cui veniva segnalata la situazione del loro compagno di studi inviandolo alla Direzione Scolastica che ha trasmesso alla Questura del capoluogo umbro.

La vita del povero ragazzo, come ricostruito dalla polizia, era stata trasformata in un vero e proprio incubo. Aveva dovuto cambiare ogni abitudine e non era più libero neppure di muoversi tra gli stessi padiglioni della scuola: evitava addirittura di andare in bagno per il terrore di incontrare i bulli.

Uno dei due, tra l’altro, non era nuovo a comportamenti del genere: era già stato arrestato, pochi giorni prima, in esecuzione di una distinta ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria su richiesta della procura minorile, poiché ritenuto gravemente indiziato di avere assoggettato altri ragazzi a plurimi episodi di rapine e tentate estorsioni.