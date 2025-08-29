Controesodo, da oggi viabilità in aumento. Weekend da bollino rosso

che nell’ultimo fine settimana di agosto si metteranno in viaggio per tornare a casa. E su strade e autostrade il weekend si preannuncia da bollino rosso, visto l’elevato numero di spostamenti. Sulla rete Anas, infatti,: in base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 585mila spostamenti di autoveicoli. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso già da venerdì pomeriggio, per la mattinata di sabato 30 agosto e, in particolare, nell'intera giornata di domenica 31 che si preannuncia come la più intensa.

Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L’Anas invita alla prudenza. Secondo l’Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme “Gli italiani si avviano a tornare a casa dalle vacanze per riprendere la propria quotidianità. Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. Secondo la nostra ultima ricerca sugli stili di guida, per il 51% degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità. L’11,4% ritiene che durante la guida ‘si possa fare altro’, mentre soltanto il 55,4% è convinto che gli incidenti stradali dipendano da comportamenti errati. Invito a rispettare i limiti di velocità e a pianificare gli spostamenti. Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare”.

Agevolare la viabilità. In vista del grande aumento dei flussi, l’Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre, infatti, saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672).