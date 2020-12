Craash di Google: milioni di studenti e utenti con le utenze e le classroom fuori uso

Grossi problemi per la piattaforma di Google in Europa e nel mondo: intorno a mezzogiorno e mezzo sono andati in crash tutti i servizi a parte il motore di ricerca.

Gmail, Youtube, Meet, Drive e tutti gli altri supporti annessi, compreso Google Classroom, la piattaforma per le videolezioni utilizzata in tutta Italia per la didattica a distanza delle scuole superiori: a mao a mano gli studenti soo stati espulsi dalla videolezione a cui stavano assistendo e non sono più riusciti a rientrare.

Il sito di segnalazione delle interruzioni Downdetector ha segnalato un picco di blackout totali, con inizio alle 12.24. Al momento sono oltre cinquantamila le persone che hanno denunciato malfunzionamenti ai servizi Google a partire dalle 12.30 circa nel giro di solo un’ora. In particolare gli utenti che non riuscivano ad usare YouTube, Gmail o Google Drive (se non navigando “in incognito”), si sono concentrati in Europa, anche se le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo. Intorno alle alle 13.30 il problema è rientrato quasi completamente.