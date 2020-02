Donna uccisa nel Sassarese: fermato l’ex compagno

Francesco Baingio Douglas Fadda, 45 anni, ha ucciso la sua ex compagna, Zdenka Krejcikova, 41 anni, di nazionalità ceca, dopo aver violato la misura restrittiva che gli impediva di andare a Sorso, il paese in cui viveva la donna, nei confronti della quale aveva già usato violenza.

L’omicidio è avvenuto dopo un litigio. L’uomo ha avvicinato l’ex compagna sotto casa e ha iniziato a discutere. Lei è poi riuscita a fuggire nel bar accanto all’abitazione ma qui, senza che nessuno potesse intervenire, è stata colpita al petto con un grosso coltello da cucina. Il tutto è avvenuto alle 20,30 di sabato sera.

La 41enne si è accasciata subito fuori dal locale sanguinante e Francesco Baingio Douglas Fadda l’ha caricata sulla sua Bmw bianca insieme alle due bambine di 11 anni che si trovavano con lei, e si è poi diretto nel paese in cui risiede, Ossi, a una ventina di chilometri.

Qui ha suonato a casa di un amico e, non ricevendo risposta, ha sfondato il portone d’ingresso ed è salito nell’appartamento dove ha abbandonata la donna nel salone in cui in quel momento si trovava solo il padre 81enne del suo amico, che non si sarebbe accorto di nulla. Sul posto i sanitari hanno cercato di rianimare la 41enne a bordo dell’ambulanza, ma per lei non c’è stato niente da fare.

Poi il 45enne, che si era dato alla fuga, è stato fermato dalle forze dell’ordine ed è stato interrogato. Nell’auto c’erano anche le due bambine, illese, alle quali sono state prestate le prime cure sanitarie.