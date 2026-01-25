Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del reo confesso Carlomagno. Ipotesi suicidio
Quello che per ora appare certo è che i due sarebbero dovuti comparire davanti agli inquirenti nei prossimi giorni per fare luce su punti oscuri della confessione di Carlomagno. Nonostante l'ammissione dell'uomo ci sono ancora degli elementi che non tornano, come la presenza del padre davanti casa poco dopo il delitto. La donna,Maria Messenio, ex poliziotta, era assessora alla Sicurezza del Comune e si era dimessa subito dopo l’arresto del figlio.
Claudio Carlomagno ha saputo della morte dei genitori. E ora è sorvegliato a vista nel carcere di Civitavecchia dove è detenuto. Lo ha fatto sapere il legale dell'uomo, Andrea Miroli che in una nota scrive: “Il mio pensiero adesso non va solo al mio assistito (che ne è venuto a conoscenza ed è sorvegliato a vista) e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre”.