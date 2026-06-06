Formula 1, Antonelli da record: pole position a Monaco, è il più giovane di sempre nel Principato

Andrea Kimi Antonelli continua a scrivere pagine importanti della sua giovane carriera in Formula 1. Il talento italiano della Mercedes ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco, firmando una prestazione straordinaria nelle qualifiche e confermandosi come una delle rivelazioni più brillanti della stagione.

Sul tracciato più iconico e impegnativo del Mondiale, il diciannovenne bolognese ha fermato il cronometro sul miglior tempo, precedendo due campioni del mondo come Max Verstappen e Lewis Hamilton. Una prova di maturità e velocità che gli consentirà di partire davanti a tutti nella gara di domani, in un circuito dove la posizione in griglia può spesso risultare decisiva per la vittoria finale.

Oltre al risultato sportivo, Antonelli entra anche nella storia della Formula 1. Con i suoi 19 anni, 9 mesi e 13 giorni, il pilota Mercedes diventa infatti il più giovane poleman di sempre sul circuito di Montecarlo, superando il precedente record detenuto da Charles Leclerc. Il ferrarista monegasco aveva conquistato la pole nel 2021 all’età di 23 anni, 7 mesi e 7 giorni.

Per Antonelli si tratta di un’altra tappa significativa in una stagione che lo sta consacrando tra i protagonisti del campionato. Dopo un avvio convincente al volante della Mercedes, il giovane italiano continua a impressionare per velocità, personalità e capacità di gestire la pressione anche sui circuiti più complessi del calendario.

Alle spalle del poleman scatterà Max Verstappen, pronto a dare battaglia con la sua Red Bull, mentre Lewis Hamilton partirà dalla terza posizione. Solo quarta la Ferrari di Charles Leclerc, che davanti al pubblico di casa sperava di poter lottare per la prima fila ma dovrà invece inseguire fin dalle prime battute della gara.

Completano le prime posizioni della griglia Hadjar, George Russell e le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, mentre chiudono la classifica delle qualifiche le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

Ora tutta l’attenzione si sposta sulla gara di domenica. A Monaco sorpassare è tradizionalmente molto difficile e partire dalla pole rappresenta un vantaggio enorme. Antonelli avrà quindi l’occasione di trasformare una qualifica da record in un risultato storico, inseguendo quella che sarebbe una delle vittorie più prestigiose della sua carriera e del motorsport italiano degli ultimi anni.

Tags: Ferrari Formula 1 gran premio kimi antonelli Mercedes principato di Monaco