La Farnesina media, ma la Global Flotilla vuole proseguire verso Gaza. Vernice contro la polizia a Roma
Nella serata di ieri (25 settembre) anche la Farnesina ha tentato di mediare con un messaggio inviato ai partecipanti italiani della Flotilla nel quale si legge che è ‘sconsigliato di proseguire’ l’iniziativa. “Ma chi la intraprende si assume in proprio tutti i rischi e sotto la sua personale responsabilità”. Nel messaggio viene anche spiegato: “Ai partecipanti italiani che volessero fermarsi in Grecia e proseguire in modo sicuro per l’Italia o altra destinazione, l’Italia offrirà assistenza ove richiesto”. La rotta di collisione sembra dunque inevitabile, anche se Sa’ar offre una chance agli attivisti, tra i quali ci sono anche 4 parlamentari italiani: “Israele è ancora pronto a impegnarsi in qualsiasi accordo costruttivo per trasferire gli aiuti in modo legale e pacifico” viene specificato.
Intanto a Roma sono stati registrati momenti di tensione durante il corteo promosso dal Global Movement to Gaza Italia. Un gruppo di manifestanti pro Palestina, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la Global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della Digos. Il corteo, partito da piazzale Flaminio con lo striscione bianco “Blocchiamo tutto” scritto in rosso, è stato organizzato dal Global Movement to Gaza Italia “per la Global Sumud Flotilla, contro il genocidio a Gaza”.