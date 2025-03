Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna e Toscana

Non si arresta l’ondata di maltempo che sta investendo il Centro Italia. Le situazioni più critiche in Emilia-Romagna e Toscana, attenzionate dalla Protezione Civile.

Allerta rossa in Emilia-Romagna. Arpae e Protezione civile estendono anche a oggi il rischio di esondazioni e allagamenti anche alla Romagna, costa e Appennino. L’allerta resta rossa anche per l’intera giornata di domani, anche se con fenomeni in attenuazione, su bassa collina e pianura romagnola, costa romagnola e pianura bolognese, ed interessando le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, ma anche Ferrara e Bologna. A Imola sono state evacuate 35 persone per una frana che ha interessato l’ultimo tratto dell’unica strada che porta alla frazione. Ed il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra degli edifici posti in alcune strade dei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena.

In Toscana l’allerta è stata innalzata a rossa per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa: il sorvegliato speciale di queste ore è il fiume Arno. Chiusura a Prato di tutte le attività commerciali e produttive della città da ora sino a mezzanotte. Lo prevede un’ordinanza appena firmata dall’assessora allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, per l’allerta rossa per maltempo. La misura riguarda i anche i centri commerciali e le aziende. Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha lanciato un appello: “Il fiume Bisenzio ha superato il secondo livello di guardia. Salite ai piani alti, non uscite di casa mettendo a rischio la vostra vita, abbandonate i garage, i seminterrati. Se avete necessità di essere evacuati contattate la Protezione civile ma non uscite di casa”. Esondato il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino.