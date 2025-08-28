Maltempo, allerta rossa in Lombardia, arancione in Liguria e Piemonte. Auto finisce nel Po’: morti due anziani

L’avviso scattato ieri sera con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale persistente sul Piemonte, in estensione a Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e, dal pomeriggio di oggi, al Trentino Alto Adige, al Veneto e alla Toscana centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.



Allerta arancione a Milano. Tra le aree sotto osservazione c’è Milano, dove c’è un’allerta meteo arancione, cioè moderata, per rischio idrogeologico, e gialla, ordinaria: si prevedono infatti forti piogge che dalla notte cadranno a nord della città che potranno portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni di Lambro e Seveso, quindi il Comune raccomanda attenzione nelle zone a rischio di questi fiumi. Palazzo Marino dice inoltre di evitare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate durante l’allerta, di non sostare sotto e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende.

Intanto nel Mantovano un’auto esce di strada e finisce nel fiume a San Benedetto Po’. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi delle due persone a bordo: si tratterebbe di una coppia di anziani. A lanciare l’allarme è stato l’autista di un Tir che stava passando quando è avvenuto l’incidente. Secondo quanto ha raccontato, l’automobile avrebbe sbandato improvvisamente finendo nel Po, oltre l’argine.