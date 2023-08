Migranti, sbarchi record a Lampedusa. A Cutro commemorazione delle vittime del naufragio a 6 mesi dalla tragedia

Sulla più grande delle isole Pelagie gli sbarchi continuano senza sosta: sono stati 63 quelli registrati ieri, nell'arco di 24 ore, con un totale di 1.826 persone.Un record, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati , mai raggiunto prima a Lampedusa dove dalla mezzanotte ad adesso ci sono già stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso, 3.983 ospiti (a fronte di una capienza di 1.200 persone) fra cui 243 minori non accompagnati. In mattinata 740 migranti sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle.

Numeri che confermano la necessità per il governo di intervenire nuovamente sul tema, soprattutto dopo il malessere manifestato da governatori e sindaci. Sul tavolo dell’esecutivo, ci sarebbe un nuovo decreto flussi per l’arrivo di 450mila stranieri regolari e un dl sicurezza che conterrà una stretta anche sul fronte delle espulsioni degli irregolari e sulla verifica dell’età dei migranti presunti minori.

Intanto a sei mesi dal naufragio di Cutro, avvenuto il 26 febbraio, sono state accese in riva al mare 94 candele in ricordo dei 94 corpi di migranti recuperati dalle acque. Candele rosse per gli adulti, bianche per i bambini. In tanti si sono ritrovati sulla spiaggia all'ora dello schianto del caicco, su cui viaggiavano circa 180 persone. I nomi delle vittime sono stati letti da un mediatore culturale, nell'assoluto silenzio dei partecipanti alla commemorazione.