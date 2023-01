Daspo di 5 anni e foglio di via (per 3) per il tifoso del Vicenza “su di giri” dopo il derby Vicenza-Padova

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dovrà accontentarsi di seguire le partite della squadra del cuore biancorossa al massimo dal divano di casa il 42enne vicentino andato in escandescenza domenica dopo il derby di serie C L.R. Vicenza-Padova, concluso sull’1-1 sul piano sportivo e con il suo arresto come unico evento di rilievo per quanto riguarda la sicurezza pubblica. In un pre e post partita “temuto” dalle forze dell’ordine, presenti in massa per prevenire incidenti e il flusso di circa 10.500 tifosi alla partita dello Stadio Romeo Menti, tutto era filato liscio nella sostanza.

Unica eccezione, resa nota solo all’indomani del match di campionato assai sentito, era legata alle intemperanze di un singolo individuo – D.S. le sue iniziali – arrestato in flagranza di reato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso del trasporto coatto in Questura per l’identificazione, dopo aver rifiutato di mostrare i documenti personali, l’uomo aveva danneggiato i vetri divisori della vettura d’ordinanza e ferito un agente di polizia (due i giorni di prognosi per quest’ultimo).

A distanza di poco più di 24 ore dalla presa in consegna, è arrivato puntuale il pacchetto di provvedimenti a carico del tifoso, disposto dal questore Paolo Sartori. Oltre alle denunce che faranno il proprio corso e alla sanzione pecuniaria per il reato di ubriachezza molesta derivata dall’assunzione smodata di alcolici, è ufficiale il Daspo (sportivo) della durata di 5 anni a suo carico. Come pena accessoria” inoltre, firmato anche il foglio di via che impone al destinatario il divieto di oltrepassare i confini con il Comune di Vicenza per 3 anni, salvo comprovati motivi e autorizzazioni. Per il prossimo lustro, quindi, il 42enne nato a Sandrigo e residente in provincia non potrà partecipare in prima persona ad alcun evento sportivo pubblico, e scegliere altre “piazze” rispetto a Vicenza città dove passare il tempo libero.