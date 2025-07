Scontro frontale tra auto alle 3 di notte sulla bretella Thiene-Schio: due i feriti, uno grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente nel corso della notte tra domenica e lunedì sulla bretella Thiene-Schio, il rettilineo di via dell’Autostrada che attraversa i Comuni di Thiene, Marano Vicentino, Zanè e Schio dove alle 3 del mattino due vetture si sono scontrate frontalmente.

I soccorsi del Suem 118 sono usciti in regime di codice rosso, in regime di emergenza per la presenza di feriti gravi. Un‘ambulanza è stata inviata dal vicino ospedale di Santorso, distante circa un chilometro e mezzo dal luogo della collisione tra le due auto. A bordo delle quale si trovavano solo i rispettivi conducenti, senza passeggeri.

Per il momento le notizie relative al fatto di cronaca della notte scorsa sono scarne. E’ noto solo che uno dei due automobilisti, di sesso maschile tra i 25 e i 35 anni di età, versa in condizioni critiche: per lui è stato deciso l’immediato trasferimento al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, dove è stato affidato alle cure intensive. Non si conoscono identità e provenienza.

Il ferito avrebbe riportato lesioni preoccupanti a livello cranico e altre conseguenze fisiche, per le quali è stato sottoposto ad accertamenti nel corso della notte. L’altro conducente, un uomo sulla cinquantina, è stato medicato sullo scenario dell’incidente e affidato alle cure del pronto soccorso del polo altovicentino, dove verrà assistito per escludere complicazioni successive al ricovero. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto Carabinieri e vigili del fuoco dalle rispettive sedi di Schio, con il personale del 115 incaricati di rimettere in sicurezza il tratto di strada e i militari dell’Arma dei rilievi.

La notizia è in aggiornamento

