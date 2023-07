Incendio nel garage di una villetta a Mure: distrutti magazzino, un’auto e l’officina

Chiamata “notturna” per i vigili del fuoco vicentini, impegnati in una villetta di Mure, una frazione in collina del Comune di Colceresa vicino a Marostica, dove dalle 22.30 circa di ieri sera si stava sviluppando un pericoloso incendio domestico. Per cause in corso di accertamento, ma che parrebbero di natura accidentale, le fiamme hanno invaso uno scantinato che ospitava una piccola officina e uno spazio adibito a garage .

I pompieri giunti dalle due caserme di Bassano del Grappa e di Vicenza hanno lavorato in tandem fino a oltre le 2 di notte per la prima fase di spegnimento del rogo, per la messa in sicurezza degli ambienti e per una sommaria bonifica.

La chiamata con richiesta di aiuto era giunta domenica sera alle 22.45, dopo che la famiglia inquilina della villetta di via Soprachiesa a Mure di Colceresa ha percepito l’odore di fumo provenire dal seminterrato. Una volta resosi conto di quanto stava accadendo in casa e del possibile pericolo, tutti sono usciti dall’abitazione dando l’allarme.

Nessun ferito dunque, in attesa dell’intervento degli specialisti del fuoco che hanno limitato i danni al piano sotto terra, comunque gravato da danni per svariate migliaia di euro oltre a quelli patiti dall’unica automobile custodita. Sette gli operatori del vigili del fuoco presenti con un’autopompa e due autobotti, abili nell’evitare la propagazione del rogo al piano terra.

Colceresa, 23/07/23 1 di 4

Le fiamme che hanno attinto la vettura sono state spente prima di intaccare il serbatoio di carburante, mentre la piccola officina interna adibita alla manutenzione degli attrezzi di giardinaggio e vario materiale messo a deposito sono andati distrutti. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta.