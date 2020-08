Rimane in prognosi riservata il 30enne di Dueville investito sabato sera da una moto

Il trascorrere delle ore successive al ricovero in terapia intensiva, senza che il quadro clinico peggiori, sono solitamente di buon auspicio. Ma non è ancora fuori pericolo il giovane 30enne di Dueville vittima di un investimento sabato sera sulle colline di Arcugnano, ricoverato e assistito in osservazione continua al San Bortolo di Vicenza, dopo il violento impatto con una moto avvenuto all’uscita da un ristorante sui Colli Berici.

Le sue condizioni di salute sarebbero stabili, punto a favore nel processo di guarigione, con prognosi mantenuta riservata come da prassi in casi di traumi simili, dopo aver trascorso le prime 48 ore dall’episodio. Per M.C. – queste le iniziali della vittima – l’augurio di parenti più stretti e amici consiste nel riprendersi in piene forze e il prima possibile, in attesa di aggiornamenti.

La ricostruzione dei fatti è sul tavolo di lavoro della polstrada, intervenuta sabato sera intorno alle 23 di fronte a un locale di ristorazione di località San Gottardo, nel comune di Arcugnano. Il ferito faceva parte di una comitiva di tre amici che, nell’atto di attraversare la strada per dirigersi al parcheggio, si sono visti sfrecciare una motocicletta condotta da un 37enne (W.C., residente a Zovencedo). In due sono riusciti a scansarla, mentre per il giovane travolto l’impatto è stato violentissimo, tanto da sbalzarlo sull’asfalto ad alcuni metri dal punto d’urto.

Le condizioni di M.C. si sono rivelate subito serie, tanto da disporre l’immediato ricovero in codice rosso presso il polo di cura più prossimo al luogo dell’incidente, vale a dire il San Bortolo di Vicenza. Anche il motociclista è stato ricoverato, in questo caso con un codice di media emergenza, per accertare l’entità delle lesioni riportate dopo la scivolata sulla carreggiata. Per lui nessuna preoccupazione sullo stato di salute.

Durissimo il bilancio del fine settimana di Ferragosto sul tema degli investimenti di pedoni in strada. Il giorno dopo, domenica, una ragazza di Arzignano di non ancora 16 anni è stata travolta alle spalle da un’auto pirata, ed è deceduta sul colpo. Sono state tre le vittime nel Vicentino nel mese di agosto, uccise in circostanze analoghe.