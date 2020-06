Torna la truffa dello specchietto, ma la vittima – un pensionato – non cade nel tranello

Il trucco del specchietto rotto torna anche a Montecchio Maggiore, e si tratta ormai un “circo illecito itinerante” nella città del Vicentino. L’ultimo episodio è stato segnalato ieri mattina ad Alte Ceccato, dove un automobilista della zona appena sceso dall’auto è stato avvicinato da un individuo che ha tentato di estorcergli una somma di denaro – inizialmente di 150 euro la richiesta – dopo aver simulato la rottura dell’anteriore sul lato guida. Si trattava, con ogni probabilità, di un tentativo di truffa, stavolta non andato a segno.

La vittima di turno, un pensionato che si era recato nella frazione castellana per alcune commissioni, non ci è cascata. Il malfattore nell’occasione non si è trovato di fronte un anziano fragile e ingenuo come tanti altri presi di mira ma un cittadino che ha saputo far valere le proprie ragioni, minacciando di chiamare subito le forse dell’ordine. “Parole magiche” che hanno fatto immediatamente desistere il truffatore dai suoi intenti.

E fare sparire il fastidio interlocutore in pochi secondi dalla zona. L’episodio segnalato oggi è avvenuto nella mattinata di mercoledì in via Pietro Ceccato, e non ne risulterebbero di analoghi negli ultimi mesi a Montecchio Maggiore e dintorni. Se qualcun’altro avesse vissuto esperienze simili in questi giorni è invitato a contattare il comando della polizia locale dei Castelli in modo da agevolare le indagini.

“Ad un certo punto ho sentito come una botta – ci ha raccontato Renzo Creazzo, il malcapitato protagonista involontario della vicenda -, mi sono fermato dove dovevo andare, a quel punto mi di e avvicinato un signore e poi è successo quello che ho descritto nella mia segnalazione”. Affidata a uno dei gruppi social dedicati a Montecchio Maggiore e molto gradita dagli altri “naviganti”, messi in guardia da un tranello che per quanto ormai inflazionato continua a essere metto in atto ed, evidentemente, a fruttare soldi facili ai truffatori di turno.

“Inizialmente insistono – continua -, invece di andare tramite assicurazione richiedono una cifra, prima 150 euro poi se vedono che sei deciso calano fino a 50 euro. Basta nominare i vigili e se ne vanno”. Ecco servita la ricetta efficace anti-truffa, ferma restando il dovere civico di informare davvero le forze dell’ordine cittadine.