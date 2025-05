Biciclette, Festa dell’Olio, Festa dei Popoli e Sagra della Bondola: ecco gli eventi del weekend

Un altro weekend è arrivato. E fine settimana significa “cose da fare” e “luoghi da visitare e vivere”. Una formula che, come sempre, vale anche per il Vicentino. Tante saranno infatti le manifestazioni che puntualmente, anche questo weekend, andranno ad animare il territorio della Provincia. Un piccolo aiuto per orientarsi nella scelta viene, come d’abitudine, da Radio Eco Vicentino. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto degli eventi più interessanti in programma da oggi a domenica 25 maggio in Provincia di Vicenza.

In quel di Arzignano, domani 24 maggio, il workshop “Piega e rilega” offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire il tema del “libro oggetto”. Nel corso dell’esperienza verrano creati veri libri partendo da un solo foglio di carta, piegato e ripiegato fino ad ottenere formati differenti. Nella stessa giornata, a Vicenza, la suggestiva pedalata dal titolo “L’arte del viaggio: il giro tra le vie dell’artigianato” condurrà alla scoperta del centro storico del capoluogo berico.



Velo d’Astico, domani 24 maggio, farà da sfondo alla passeggiata gastronomica “Dalla terra alla tavola, storie di giovani contadini“. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere il territorio attraverso la visita guidata delle aziende agricole e dell’ambiente che le circonda. In quel di Castelgomberto invece, domenica 25 maggio, avrà luogo la prima edizione della “Festa dell’Olio“. L’iniziativa, ricca di appuntamenti, intende celebrare la recente adesione del Comune all’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

A Thiene, domenica 25 maggio, si terrà la sedicesima edizione della “Festa dei Popoli“. Nel parco di Villa Fabris, in poche ore, sarà possibile fare il giro del mondo e scoprire la geografia, la storia e le tradizioni di ogni Paese presente. In quel di Torrebelvicino, da oggi a domenica 25 maggio, l’appuntamento è con il primo weekend della “Sagra della Bondola“. A Zermeghedo infine, domenica 25 maggio, il Gruppo Alpini celebrerà il suo 90° anniversario con una manifestazione aperta a tutti.

Gabriele Silvestri

