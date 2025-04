Escursioni, pedalate, fiori… e latte d’asina: ecco gli eventi del ponte del Primo maggio

Prima il ponte di Pasqua e Pasquetta; poi quello del 25 aprile. Come si suol dire, non c’è due senza tre. È il turno, infatti, del ponte del 1° maggio. Ed esattamente come accaduto in occasione dei suoi due recenti predecessori, anche questa volta la provincia di Vicenza proporrà tante cose da fare e luoghi da visitare e vivere. Radio Eco Vicentino, come d’abitudine, si offre come “bussola” per orientarsi nella moltitudine di eventi in programma nel territorio. A questo proposito, Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni di “Festa Italiana“, hanno fatto il punto delle manifestazioni che avranno luogo nel primo fine settimana di maggio.

Gallio, da venerdì 2 a domenica 4 maggio, ospiterà l’11° edizione di Agrighel, mostra espositiva di macchine agricole e forestali di montagna. A partire da domani 1° maggio invece, a Vicenza, presso le Gallerie di Palazzo Thiene sarà possibile visitare la mostra “Le bici da corsa dal 1815 ad oggi“.



Tonezza del Cimone, sabato 3 maggio, farà da sfondo a Baitando, un’esperienza che unisce gastronomia, movimento, natura e convivialità. Venerdì 2 maggio si avrà la possibilità di partecipare a “Cicloesplorando“, escursione guidata in bici di 22 km nei dintorni di Montegalda.

Sempre a Montegalda, domenica 4 maggio, il tour Trittico Montegaldese permetterà di visitare il parco di Villa Fogazzaro-Colbachini, i giardini del Castello Grimani-Sorlini e la chiesa del Monastero di San Marco. Sabato 3 e domenica 4 maggio l’evento “Thiene tra Fiori e Sapori” trasformerà il centro della città in un’oasi verde e fiorita.

Pedemonte, da venerdì 2 a domenica 4 maggio, ospiterà la “Festa ai Longhi“. Da domani a domenica 4 maggio invece, in quel di Camisano Vicentino, si potrà partecipare alle visite guidate all’azienda agricola Latte d’Asina Bizzotto. Dopo la visita si avrà la possibilità di assaggiare il latte d’asina e di provare i prodotti cosmetici naturali con esso realizzati. A Velo d’Astico, per concludere, domenica 4 maggio si avrà la possibilità di partecipare alla marcia ludico motoria “4 passi sotto il Priaforà“.

Gabriele Silvestri

