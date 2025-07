Dazi, Trump pubblica la lettera indirizzata all’Ue e annuncia il 30% sulle merci. Palazzo Chigi spera in un accordo equo

Erano attesi e sono puntualmente arrivati:, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l'introduzione dal primo agosto disulle merci in arrivo dall'Unione europea. La lettera, indirizzata alla presidente della commissione Ue, invoca come motivo per i dazi al 30% la disparità del deficit commerciale dovuta a barriere commerciali, tariffarie e non tariffarie. La percentuale però è ben al di sopra di quella che la Ue si aspettava, soprattutto dopo che Trump aveva detto che recentemente Bruxelles ha trattato bene gli Usa.

Non poteva mancare e a stretto giro di posta è arrivata la replica di Ursula von del Leyen, che ha chiarito come l’imposizione di dazi al 30% “sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico”, e che l’Ue è pronta ad adottare “tutte le misure necessarie per salvaguardare” i propri interessi. “Prendiamo atto della lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti”, ha replicato von der Leyen.

Poco dopo la lettera d Trump, è stata diffusa anche una nota di Palazzo Chigi: “Confidiamo nella buona volontà di tutti gli attori in campo per arrivare a un accordo equo, che possa rafforzare l'Occidente nel suo complesso, atteso che – particolarmente nello scenario attuale – non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell'Atlantico”. Inoltre “il governo italiano continua a seguire con grande attenzione lo sviluppo dei negoziati in corso tra Unione Europea e Stati Uniti, sostenendo pienamente gli sforzi della

Commissione Europea che verranno intensificati ulteriormente nei prossimi giorni”.