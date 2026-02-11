Libri, la pirateria e l’IA stanno flagellando il mondo dell’editoria. Perdita da 722 milioni di euro

È un momento di enorme sofferenza quello dell’editoria che difficilmente potrà risolversi: la pirateria nel mondo del libro ha raggiunto livelli drammatici, sottraendo agli editori circa un terzo del mercato, ossia ben il 30%, pari a 722 milioni di euro, in crescita rispetto ai 687 milioni di due anni fa. Questi i dati della quarta indagine Ipsos Doxa commissionata da Aie, presentata durante l’incontro al Ministero della Cultura ‘La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’intelligenza artificiale’ organizzato da Gli Editori, l’accordo di consultazione tra AIE e la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg).

Cifre queste alle quali vanno però aggiunte quelle, difficilmente quantificabile, delle vendite perse a causa dell’utilizzo di riassunti e compendi generati dall’Intelligenza Artificiale. I riassunti generati dall’IA sono utilizzati dal 12% della popolazione sopra i 15 anni per i libri di lettura, dal 58% degli studenti universitari, dal 22% dei liberi professionisti. Le rielaborazioni di libri ottenute tramite l’IA, oltre a essere molto diffuse, sono conservate nel 45% dei casi (60% tra gli studenti universitari) e spesso (con percentuali tra il 20% e il 36%) condivise con conoscenti e amici, o tramite sistemi di comunicazione elettronici. La ricerca evidenzia inoltre come sia in crescita, dal 30% al 40%, la percentuale di chi ritiene probabile essere scoperto e sanzionato per reati riconducibili alla pirateria.