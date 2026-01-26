13enne scomparso da questa mattina: non è entrato in classe. Ricerche in corso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ore di angoscia per una famiglia di Calvene: da stamattina non si trova più, infatti, il 13enne Marco B., che frequenta la scuola secondaria di primo grado a Zugliano: la mamma l’ha portato a scuola con un amico, ma il ragazzino si sarebbe allontanano senza entrare in classe. Alle dieci, il personale scolastico, non vedendolo e non trovando sul registro alcuna giustificazione dell’assenza, ha contattato la famiglia e sono scattate le ricerche.

La mamma si è rivolta subito ai carabinieri. Marco indossa una piumino rosso e non ha con sé il cellulare. Sarebbe stato visto in stazione dei treni a Thiene intorno alle 8 di questa mattina. Altre segnalazioni lo avrebbero individuato in zona Boldrini / via Valdastico, sempre a Thiene. Nel tardo pomeriggio è entrato in azione anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco e le ricerche proseguono. Chi avesse notizie utili è invitato a chiamare il 112.

– – – –

