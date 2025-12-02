Abbandono dei rifiuti, continuano i controlli: in aumento le sanzioni rispetto al 2024

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Continuano i controlli e le relative sanzioni da parte della polizia locale per contrastare il fenomeno dell’abbandono o del conferimento errato dei rifiuti a Vicenza. Lo testimoniano i dati relativi agli ultimi cinque mesi (nel dettaglio, dal 1 luglio fino a novembre), presentati dalla polizia locale ieri mattina, lunedì 1° dicembre, dal sindaco Giacomo Possamai, dal comandante della polizia locale Massimo Parolin, dal commissario principale Leonardo Franzan e dal commissario Davide Pojanella: dati che raccontano un controllo costante da parte degli agenti e di un aumento delle sanzioni rispetto all’anno 2024.

“Prosegue la battaglia contro l’abbandono dei rifiuti che, da due anni ormai, è una priorità per l’amministrazione comunale – le parole del sindaco Possamai -. Voglio per prima cosa ringraziare la polizia locale per il grande lavoro che sta facendo e che ha già portato a un miglioramento sensibile in tanti quartieri della città. L’invito che faccio ai cittadini è di continuare a segnalarci i luoghi dove è opportuno e importante intervenire con i controlli in borghese e con le telecamere, perché grazie alle segnalazioni sappiamo dove mirare le attività”.

“L’abbandono dei rifiuti – ha aggiunto il primo cittadino – è un comportamento incivile che può addirittura sfociare nel penale se vengono abbandonati dei rifiuti ingombranti. L’obiettivo è dunque quello di proseguire su questa strada, cioè fare la raccolta differenziata, buttare i rifiuti all’interno degli appositi contenitori, per garantire la vivibilità, la pulizia e l’ordine dei nostri quartieri”.

I numeri

Nei cinque mesi analizzati del 2025 sono stati 288 i verbali staccati complessivamente, di cui 215 frutto di sanzioni arrivate grazie alla videosorveglianza fissa, che sommati ai 352 verbali del primo semestre si arriva a un parziale di 567 sanzioni accertate con la nuova strumentazione contro le 212 complessive di tutto il 2024 (quando la videosorveglianza fissa non era ancora stata installata).

Attualmente sono state accertate complessivamente nell’anno 2025 775 sanzioni con le varie tipologie di controllo. Gli altri verbali relativi ai cinque mesi analizzati hanno visto 9 sanzioni con la videosorveglianza mobile, 54 sanzioni con i controlli in borghese e 10 sanzioni con i controlli delle pattuglie sul territorio.

L’ammontare dell’importo delle sanzioni elevate negli ultimi cinque mesi è dunque di 92.250 euro, di cui la parte più consistente è relativa alle sanzioni emesse nei confronti di chi deposita o abbandona i rifiuti all’esterno degli appositi contenitori, con 400 euro l’una per 197 sanzioni, per un totale di 78.800 euro. Da sottolineare anche il numero di sanzioni emesse dai controlli in borghese che, su 54, vedono 29 di queste emesse per la mancata separazione dei rifiuti da parte dei trasgressori.

Nel dettaglio le singole sanzioni ammontano a 100 euro per chi lascia in disordine l’area, 250 per chi non effettua la corretta separazione dei rifiuti, 300 per chi abbandona dei rifiuti ingombranti, 400 per chi lascia i rifiuti al di fuori degli appositi bidoni e infine, 450 euro per i non residenti a Vicenza che vengono a conferire i rifiuti nel territorio cittadino.

