Al Lane bastano 2 minuti per rimettersi in corsa dopo il ko: 1-0 a Verona firmato Caferri

Vicenza che torna a vincere, Arzignano che continua a perdere. In un 28° turno di serie C in cui vincono tutte le prime sette ad eccezione del Lecco, i biancorossi in testa al girone A giocano e vincono nel posticipo del lunedì sera in casa della “fatal”, nel 2025, Virtus Verona ristabilendo il +16 sull’Union Brescia seconda, per 1-0 con gol in avvio di derby veneto.

Il margine – sportivamente mostruoso – di 16 punti sulla prima delle inseguitrici in lizza per la promozione diretta in serie B viene così mantenuto e diminuiscono al contempo i minuti che mancano alla fine del campionato, solo 900 quelli ancora da giocare (10 match) con la proiezione di festeggiamenti forse addirittura prima di Pasqua.

Non è certo al top il “Lane” di mister Gallo, ieri sera in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal vice Carobbio, che va a segno in maniera abbastanza fortuita e nella ripresa, in 11 contro 10, non trova il gol della sicurezza e anzi rischia di subire il pari. Se il gol di Caferri su palla ferma scodellata in mezzo consente di evitare perfino gli spifferi leggeri di fine inverno, è sempre gelo in Ovest Vicentino, dove l’Arzignano Valchiampo cade ancora al Dal Molin, per 2-1, facendosi rimontare nella ripresa da un Ospitaletto che banchetta sui giallocelesti, in crisi nera. La discesa continua, con piazzamento ora al 15° posto – l’Arzi era risalito fino al 9° prima di Natale, così come la penuria di punti nel 2026, solo 6.

A partire dal duello del 18 gennaio tutto vicentino con L.R. Vicenza (perso 2-1 nel recupero inoltrato) i calciatori di Di Donato hanno raccolto una sola misera vittoria, contro la Triestina cenerentola condannata, e ben 6 sconfitte. Una media da retrocessione. Rimane un solo punto di margine sui playout, anche se il divario ampio con la penultima, il Pro Patria, non fa venire sindrome da stress immediato. La buona notizia del turno, almeno, è che tutte le squadre delle retrovie hanno perso, Arzignano compreso. Per Lakti e compagni venerdì si gioca in anticipo con il Novara di nuovo allo stadio Dal Molin, contro un club in forma (due vittorie consecutive) dopo il record di 17 pareggi fin qui, mentre sabato toccherà al team del capoluogo berico, ancora in trasferta ospite dell’Albinoleffe.

