Anziano ciclista muore dopo essere stato tamponato da un furgone a Poianella

Tragedia questa mattina a Poianella di Bressanvido, dove un anziano ciclista è morto dopo essere stato travolto da un furgone. Il dramma si è consumato poco dopo le 11 di oggi, lunedì 23 febbraio in via Strada Alta, all’altezza del civico 23: si tratta della strada provinciale 51 che collega Poianella con Bolzano Vicentino.

La vittima, il 72enne Ramazan Ajazi, di Vicenza, è stato sbalzato ed è rovinato sull’asfalto dopo essere stato investito dal Fiat Ducato guidato da M.F., un uomo di 30 anni di San Bonifacio (Verona), che stava viaggiando da Bolzano in direzione di Poianella. Il mezzo ha urtato il ciclista che lo precedeva nella stessa direzione di marcia.

L’impatto è stato molto violento: il corpo del 72enne ha sfondato cofano e parabrezza e poi è finito sull’asfalto. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del Suem 118, ma i tentativi di soccorso sono stati inutili. Sul posto per i rilievi del sinistro e la ricostruzione dell’incidente sono intervenute tre pattuglie della polizia locale del consorzio Ne.Vi.

