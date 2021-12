Auto elettriche, Vicenza guida la classifica del “green” in Veneto

E’ un settore in piena evoluzione. L’auto elettrica prende sempre più piede tra gli utilizzatori di veicoli e lo fa in un momento in cui l’ambiente ha estremamente bisogno di aiuto. La svolta può arrivare proprio dai mezzi elettrici che quotidianamente girano per le strade alimentando il traffico e producendo poveri sottili dannose per tutti.

Ecco allora che, da una analisi di Facile.it e MiaCar.it su dati ACI, è emerso che da inizio anno le autovetture elettriche e ibride presenti nella provincia di Vicenza sono 14.188, vale a dire il 2,42% del parco auto circolante nella provincia; la percentuale fa guadagnare a quest’area il primo posto nella graduatoria regionale. Complessivamente, in Veneto le automobili elettriche e ibride erano 64.264, ovvero il 2,01% del totale auto circolanti nella regione; seppur ancora contenuto, il numero delle vetture green nella regione è più che raddoppiato (+123%) negli ultimi due anni (erano 28.823 a fine 2018).

Guardando la suddivisione a livello territoriale emerge che la provincia veneta con la maggior penetrazione di vetture green è Vicenza, area dove le auto elettriche/ibride rappresentano il 2,42% del parco auto circolante, seguita da Padova (2,16%) e Verona (1,97%). Valori sotto la media regionale per le province di Treviso (1,95%), Venezia (1,84%), e Belluno (1,50%); ultima posizione per la provincia di Rovigo (1,24%).

Numeri forse piccoli ma destinati a crescere se si considera che, a livello nazionale, il 38% delle auto immatricolate nei primi 10 mesi del 2021 è elettrico o ibrido; la percentuale se applicata alle immatricolazioni totali rilevate in Veneto nel medesimo periodo, porterebbe il numero di veicoli green presenti sulle strade della regione ad oltre 100.000.

A confermare la crescente attenzione degli italiani verso i veicoli green è anche l’indagine commissionata da Facile.it e MiaCar.it agli istituti mUp Research e Norstat, da cui è emerso che quasi 7 automobilisti su 10 comprerebbero un’auto elettrica o ibrida (67,7%).