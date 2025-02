Bambini chiamati all’appello… in Tribunale. Fino a giugno classi del Pascoli in trasferta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bambini all’appello sì, ma in Tribunale. Anzi, nelle aule, per il momento vuote, dell’ex – e anche futuro pare, un tema d’attualità assai dibattuto – palazzo di giustizia di Bassano del Grappa, e non certo per una visita guidata. Si tratta invece di un trasloco temporaneo, quello degli alunni della scuola primaria locale “Giovanni Pascoli” di Angarano, giustificato dal ripristino delle condizioni di sicurezza interne, in seguito al crollo di una porzione intonaci del soffitto in un’aula riscontrati la scorsa settimana.

Un problema improvviso che ha investito non solo il plesso scolastico e l’organizzazione generale della didattica, dopo aver scongiurato pericoli per bambini e personale al lavoro in un istituto storico della città, ma anche l’amministrazione comunale. Dopo il sopralluogo più approfondito dei tecnici comunali e di quelli privati inviati da un’azienda specializzata, si è reso necessario “liberare” l’edificio, per motivi di cautela e per consentire di rimette in sicurezza tutte le aule. Anche se qui rimane un punto interrogativo, legato all’eventualità di un’opzione diversa, vale a dire la costruzione di una nuova scuola in prospettiva. O una terza via.

Da qui il susseguirsi di riunioni e il tavolo delle ipotesi in Comune a Bassano, fino a quando ieri si è arrivati alla chiusura del cerchio, indicando la soluzione-tampone alle famiglie, agli insegnanti e al personale ausiliario, in accordo con la direzione del Comprensivo. Lasciando alle cure degli operai lo stabile che ormai da 60 anni ed oltre ha ospitato generazioni di bassanesi alle prime “armi” con libri e quaderni, gli “scolaretti” nel secolo scorso, che oggi si chiamano studenti o alunni.

Anche qui meglio dire a meno che, preventivi da valutare e altre questioni alla mano, non si decida nelle stanze del Municipio di vagliare ipotesi alternative. Ciò che è certo, da ieri, dopo le parole espresse dal sindaco bassanese Nicola Finco, è che il “trasloco” dalla Pascoli all’ex Tribunale non sarà “affare” solo di qualche giorno o settimana, ma è garantito che la soluzione temporanea porterà l’anno scolastico a termine nella nuova sede. Quindi si andrà a giugno 2025 (almeno).

Palazzo Antonibon, ex sede di giustizia, è di proprietà comunale. Da una dozzina d’anni, a parte ospitare qualche ufficio, è di fatto vuoto. Si trova in via Orazio Marinali, nel pieno del centro di Bassano. Per vedere cartelle e zainetti varcare il cancello che ancor oggi vede installata la targa del Tribunale servirà almeno una settimana, dopo l’ordine esecutivo di procedere alle pulizie e allo spostamento di cattedre, banchi e sedie, oltre a un check di servizi igienici e altri locali di servizio. Tutto comunque fattibile in tempi ragionevolmente brevi come garantisce il Comune. Individuati gli spazi utili per le classi al piano terra e al secondo piano. Da installare, invece, la classica campanella. Poi, l’appello di inizio lezione, si farà, ma solo in “primo grado” nelle ex aule di giustizia.