Boato a Laghetto: fuga di gas danneggia un centro estetico. Soccorsi sul posto

Un’esplosione ha scosso questa mattina alle 9,15 il quartiere di Laghetto a Vicenza: il boato è stato causato da una fuga di gas in via dei Laghi, al civico 141. Al momento non si registrano feriti.

All’origine della perdita di gas, il taglio accidentale di alcune condutture durante dei lavori: oltre all’esplosione hanno provocato un principio d’incendio, subito domato dai vigili del fuoco intervenuti dalla caserma di via Farini.

Lo scoppio ha distrutto le vetrine di un centro estetico adiacente, dove erano presenti la titolare e una cliente, per fortuna incolumità ma sotto shock: sono state prese in cura dai sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto.

Le due attività coinvolte sono state dichiarate inagibili. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e Scientifica, Spisal, tecnici comunali e Polizia Locale per i rilievi e la gestione della situazione.



