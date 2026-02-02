Calcio in lutto: morto per malattia a soli 39 anni l’ex biancorosso Nicolas Giani

E’ morto nel tardo pomeriggio di oggi, 2 febbraio, a Desenzano sul Garda l’ex difensore biancorosso Nicolas Giani. Aveva solo 39 anni ed era gravemente ammalato.

Della malattia si era saputo solo recentemente. “La società L.R. Vicenza esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, ex giocatore del Lane che tra il 2008 e il 2012 ha collezionato 108 presenze con la maglia biancorossa. Da parte di tutto il club le più sentite condoglianze a tutta la famiglia” ha scritto la società vicentina.

Solo una settimana fa gli ultras della Curva Sud del Vicenza, nella partita in casa con il Cittadella, gli avevano dedicato uno striscione con scritto “Forza Nicolas tutta Vicenza è con te” e lui aveva pubblicamente ringraziato i tifosi biancorossi. Ha affrontato la malattia con dignità e voglia di vivere.

Originario di Como, difensore centrale e terzino sinistro, Giani era una persona molto professionale e riservata. Con la fascia di capitano della Spal ha guidato dal 2014 l’ascesa della squadra dalla Lega Pro fino al sogno della Serie A nella storica stagione 2016-2017. Lascia la moglie Raluca e alla figlia Blanca.